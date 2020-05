Konjunkturklima in Schleswig-Holstein auf Rekordtief

Kiel (dpa/lno) – Die Corona-Krise sorgt für schlechte Stimmung bei den Unternehmen in Schleswig-Holstein. Der Konjunkturklimaindex der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schleswig-Holstein sei im ersten Quartal 2020 auf einen historischen Tiefststand von 60,0 Punkten gesunken, teilte die Kammer am Donnerstag mit. Im 4. Quartal 2019 hatte der Index noch bei 111,5 Punkten gelegen. Die Corona-Krise habe die Unternehmen in Schleswig-Holstein mit voller Wucht getroffen und auch der Blick in die Zukunft falle pessimistisch aus, sagte die Präsidentin der Kammer, Friederike C. Kühn. In der Finanzkrise 2008/09 hatte der Konjunkturklimaindex nach IHK-Angaben immerhin noch bei 69,7 Punkten gelegen.