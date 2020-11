Kommunen: Wirtschaft und Schulen nicht schließen!

Hannover (dpa/lni) – Städte und Gemeinden in Niedersachsen sehen den Schwerpunkt der Corona-Bekämpfung in der Vermeidung privater Kontakte. Deshalb unterstütze man einen entsprechenden Appell der Bundesregierung und der Länder, sagte ein Sprecher des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes in Hannover. «Ein weitergehender Lockdown für die Schulen oder die Wirtschaft muss unbedingt vermieden werden», sagte er am Dienstag.

Er erwarte, dass Polizei und Ordnungsdienste die Einhaltung der Regeln mehr kontrollieren und bei Uneinsichtigen Bußgelder verhängen. «Die meisten Menschen sind aber einsichtig, halten die Regeln ein und helfen anderen.» So könne es gelingen, das Virus über den Winter in Schach zu halten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Bundesländer hatten am Montag über die Lage im derzeitigen Teil-Lockdown beraten. Sie beließen es bei einem Appell an die Bevölkerung, private Kontakte noch weiter einzuschränken. Ob und wie die Maßnahmen über Ende November hinaus fortgesetzt werden, soll kommende Woche entschieden werden.