Kommunalwahl Schleswig-Holstein Niederlage für SPD in Lübeck

Wahlplakate von CDU und der Partei Die Linke zur Kommunalwahl in Schleswig-Holstein hängen an einem Laternenmast. Frank Molter/dpa

Kiel/Lübeck (dpa) –

Bei den Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein hat in der Hansestadt Lübeck die CDU die SPD als stärkste Kraft verdrängt. Die Christdemokraten holten am Sonntag laut Landeswahlleitung 23,9 Prozent (2018: 24,7 Prozent) und lagen damit vor der SPD mit 23,0 Prozent (27,6) und den Grünen mit 22,6 Prozent (15,4). Es folgten die nicht im Landtag vertretene AfD mit 8,6 und die FDP mit 5,6 Prozent. Bei den vorherigen Kommunalwahlen seit 1946 hatte die CDU in Lübeck nur viermal Platz eins erreicht; ansonsten lag die SPD vorn.