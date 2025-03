Kommt der Frühling nach Niedersachsen und Bremen?

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

Im Laufe der kommenden Woche soll es zunehmend wärmer und sonniger werden in Niedersachsen und Bremen. Dieses Wochenende bleibe es aber noch kalt und bewölkt, vereinzelt könne es auch Regen geben, so der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Kommt der Frühling?

Am Samstag ist es mit 5 bis 8 Grad noch kühl, ebenso am Sonntag mit 6 bis 9 Grad. Auch die Nächte sind mit Minustemperaturen und Frost noch nicht besonders frühlingshaft. Das liege an einer kalten Luftmasse, die sich aktuell noch über Deutschland halte, wie ein Meteorologe des DWD erklärt. Er spricht von einem «frostigen Wochenstart». Es soll aber in der kommenden Woche immer sonniger werden, sodass wir uns zumindest optisch dem Frühling annähern.

Ab Donnerstag soll es dann auch spürbar wärmer werden. Die Nächte seien nicht mehr frostig-kalt und die Tageshöchsttemperaturen könnten 15 Grad überschreiten, so der Meteorologe. Ob sich die Wärme, die mit der zweiten Wochenhälfte in Niedersachsen und Bremen einzieht, hält, ließe sich aber noch nicht sagen. «Mit dem Frühling könnte es noch ein bisschen hin sein», gibt der Experte des DWD zu bedenken.

Wieder Unternehmungen draußen möglich

Nach draußen zieht es einige Menschen bereits wieder: In Niedersachsen und Bremen schienen sie dort wieder Sachen unternehmen und die Sonne genießen zu wollen, berichtet die Pressesprecherin des Vogelparks Walsrode. «Wir wurden letztes Wochenende total überrannt, wegen des guten Wetters», schildert sie.