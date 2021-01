Kommission: 30 Prozent Frauen in Sport-Führungsgremien

Hamburg (dpa/lno) – Die Zukunftskommission Sport (ZKS) der Hansestadt Hamburg empfiehlt Sportinstitutionen, Vereinen und Verbänden eine verbindliche Frauenquote für Führungspositionen einzuführen. Die Kommission plädiert für eine Quote von mindestens 30 Prozent Frauen in den entsprechenden Gremien des Hamburger Sports. Um Umsetzungsmaßnahmen zu entwickeln, wurde eine Arbeitsgruppe gebildet. «Dies ist der erste Schritt auf dem Weg zur angestrebten vollständigen Gleichstellung der Geschlechter», teilte die ZKS am Dienstag mit.

«Wir brauchen Frauen in Führungspositionen, weil sie anders führen, sich anders einbringen. Ich war nie Freund einer Quote, musste aber besonders in meinem beruflichen Umfeld feststellen, dass sich ‚ohne Druck‘ wenig ändert», sagte ZKS-Vorsitzender Michael Beckereit.

Die Zukunftskommission Sport wurde 2011 vom Senator für Inneres und Sport gebildet. Ihr gehören Leitungsmitglieder der Behörde für Inneres und Sport, des Hamburger Sportbundes, des Olympia-Stützpunktes Hamburg-Schleswig/Holstein und der Handelskammer Hamburg an.

