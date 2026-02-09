Kommende Woche wieder Regios zwischen Hannover und Göttingen

Elze (dpa/lni) –

Vom kommenden Montag an sollen wieder Regionalzüge zwischen Hannover und Göttingen fahren. Das teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn mit. Nach der Entgleisung eines Güterzuges ist die Strecke auf einem Teilstück gesperrt – es fahren ersatzweise Busse zwischen Nordstemmen und Banteln.

Zunächst soll der Abschnitt eingleisig wieder freigegeben werden, sodass weiter mit Einschränkungen zu rechnen sei. Wegen des Wetters der vergangenen Wochen seien die Arbeiten nicht so schnell vorangekommen wie geplant. Reisende sollten sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindung informieren.

Ende Dezember waren bei Elze im Landkreis Hildesheim mehrere Waggons eines Güterzuges entgleist und mit einem entgegenkommenden Zug zusammengestoßen. Seitdem laufen Reparaturarbeiten an einem fünf Kilometer langen Gleisstück. Unter anderem wurden neue Weichen montiert, Oberleitungsmasten neu aufgestellt und Schienen verlegt.