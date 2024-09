«Kometenhaft panisch» – Lindenberg stellt in Oberhausen aus

Ab dem Sommer werden Werke von Udo Lindenberg in Oberhausen ausgestellt. (Archivfoto) Marcus Brandt/dpa

Oberhausen (dpa) –

Im kommenden Sommer werden Werke des deutschen Rockmusikers und Malers Udo Lindenberg in der Ludwiggalerie Schloss Oberhausen ausgestellt. «Die Besucher erwartet eine farbenfrohe Reise durch Lindenbergs „Likörelle, Udogramme, nackte Akte & viel mehr“, die in der malerischen Kulisse des Ruhrgebiets ihren perfekten Rahmen findet», teilte die Brost-Stiftung als Veranstalter mit.

Unter dem Titel «Kometenhaft panisch» öffnet die Ausstellung des Panikrockers am 29. Juni 2025 ihre Türen für die Öffentlichkeit. «Die gebeutelte Ruhrregion braucht starke Verbündete. Lindenbergs Botschaften sind glaubwürdig, weil authentisch. Sie haben Wirkung. Ihre Autorität ist generationsübergreifend», sagte der Vorstandsvorsitzende der Brost-Stiftung, Bodo Hombach.

Lindenberg ist im westlichen Münsterland geboren und wohnte bis zu seinem 15. Lebensjahr im westfälischen Gronau. Seit 1995 lebt er im Atlantic Hotel an der Hamburger Alster.

Der heute 78-Jährige malt seit den 1990er Jahren Aquarelle mit Likör – die «Likörelle» – und hat sich damit einen Namen gemacht. «Das Udoversum knallt komentenartig mitten ins Ruhrgebeat hinein, Udo is coming home nach NRW! Meine Babies, also meine Bilder, dürfen ins feine Schloss Oberhausen einziehen, genauso wie die ganze Panik-History», sagte Lindenberg. «Das wird so geil, ich geh da selbst auch hin!»