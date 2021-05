Kollision zwischen Elektro-Rollstuhl und Auto: Tote

Mit Blaulicht ist ein Rettungswagen im Einsatz. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Wolfenbüttel (dpa/lni) – Eine 78 Jahre alte Fahrerin eines Elektro-Rollstuhls ist bei einer Kollision mit einem Auto in Wolfenbüttel gestorben. Die Frau sei mit ihrem Krankenfahrstuhl plötzlich vom Gehweg auf die Straße gewechselt, teilte die Polizei am Montag mit. Eine 42 Jahre alte Autofahrerin habe den Unfall am Sonntagnachmittag nicht mehr verhindern können, wie es weiter hieß. Die ältere Frau starb trotz sofortiger Reanimationsversuche noch an der Unfallstelle.

