Kollision mit Notarztwagen – Eine Verletzte

In Niederwöhrden ist es zu einem Unfall mit einem Notarztwagen gekommen. (Symbolbild) Boris Roessler/dpa

Norderwöhrden (dpa/lno) –

Bei dem Zusammenstoß mit einem Notarztwagen in Norderwöhrden (Kreis Dithmarschen) ist eine 49 Jahre alte Autofahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Notarztfahrzeug auf der Bundesstraße 203 in Richtung Büsum unterwegs und kollidierte während eines Überholvorgangs mit dem Pkw.

Die Fahrerin wollte während des Manövers auf ein Grundstück abbiegen, wie es weiter hieß. Nach der Kollision mit dem Notarztfahrzeug prallte der Wagen demnach noch gegen einen Baum. Die 49-Jährige erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus, die Insassen des Notarzteinsatzfahrzeuges blieben unverletzt. Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten war die B203 kurzfristig voll gesperrt.