Lingen (dpa) –

Bei einem Zusammenstoß ihres Autos mit einem Lkw ist eine junge Frau in Lingen im Emsland lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet die 22-Jährige auf der Bundesstraße 214 aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort stieß sie mit einem Laster zusammen. Während der 43-jährige Lkw-Fahrer unverletzt blieb, kam die junge Frau mit schwersten Verletzungen in eine Klinik.