Kollision im Gegenverkehr: 66-Jähriger in Lebensgefahr

Wardenburg (dpa/lni) –

Bei einer Kollision im Gegenverkehr im Landkreis Oldenburg ist ein 66 Jahre alter Autoinsasse lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfall passierte am Freitagnachmittag zwischen Littel, einem Ortsteil von Wardenburg, und der Kreisgrenze, wie die Polizei am Abend mitteilte. Aus bislang ungeklärter Ursache sei eine 31-Jährige auf gerader Strecke mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geraten – und seitlich mit einem entgegenkommenden Wagen kollidiert.

Der 43-jährige Fahrer dieses Autos und seine 58-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Ein 66-Jähriger, der auf dem Rücksitz saß, erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die 31 Jahre alte Autofahrerin wurde auch leicht verletzt. Die drei Leichtverletzten wurden mit Rettungswagen in Kliniken gebracht. An beiden Unfallfahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.