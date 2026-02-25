Autobahn 1 nach Kollision dreier Fahrzeuge wieder frei

Todendorf (dpa/lno) –

Die Autobahn 1 in Richtung Hamburg ist nach dem Zusammenstoß dreier Fahrzeuge bei Todendorf (Kreis Stormarn) vorübergehend gesperrt worden. Wie die Polizei mitteilte, sind die Aufräum- und Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle beendet, sodass der rechte und mittlere Fahrstreifen der A1 wieder für den Verkehr offen ist.

Am Montagmorgen war ein 68-Jähriger mit seinem Auto vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen gewechselt und dabei gegen das Heck eines Lastwagens mit Kofferaufbau geprallt. Der Aufprall schleuderte den Lkw laut Polizei nach links über die Fahrspuren, bis er gegen die Mittelschutzplanke stieß. Die Schutzplanke wurde dabei teilweise durchbrochen.

Der 47-jährige Lkw-Fahrer konnte die Fahrerkabine den Angaben nach selbstständig verlassen. Eine 48-Jährige, die auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war, kollidierte anschließend ebenfalls mit dem Lastwagen, der ihre Fahrspur kreuzte. Alle drei Fahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht.

Die Ursache des Unfalls war der Polizei zufolge zunächst unklar. Die Autobahnpolizei ermittelt. Wegen der beschädigten Mittelschutzplanke bleibt der linke Fahrstreifen in beide Richtungen auf unbestimmte Zeit gesperrt.