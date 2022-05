Kollektiv «Meine Damen und Herren» gewinnt Tabori Preis

Berlin (dpa) –

Das Hamburger Performancekollektiv «Meine Damen und Herren» gewinnt den diesjährigen Tabori Preis. Die Auszeichnung ist mit 25.000 Euro dotiert. «Seit mittlerweile 26 Jahren entwickelt das Ensemble inklusive Arbeiten, die auf einmalige Art und Weise begeistern», hieß es in der Jurybegründung am Donnerstag. Die Auszeichnung des Fonds Darstellende Künste soll am 25. Mai in Berlin verliehen werden. Der Tabori Preis wird seit 2010 an frei produzierende Künstlerinnen und Künstler vergeben. Im vergangenen Jahr hatte die Choreografin Constanza Macras den Preis gewonnen.