«Koks-Taxi» lieferte regelmäßig: Drogenprozess beginnt

Bremen (dpa/lni) –

Wegen Drogenhandels in Millionenhöhe muss sich die mutmaßliche Führungsriege einer Bande ab heute in Bremen vor Gericht verantworten. Angeklagt sind fünf Männer im Alter zwischen 40 und 24 Jahren, wie das Landgericht Bremen mitteilte. Sie sollen von März 2020 bis Oktober 2021 mit großen Mengen Kokain und Cannabis gedealt haben. Die Drogen wurden demnach in drei Wohnungen in Bremerhaven gebunkert. Kunden konnten täglich über eine Hotline Lieferungen mit dem «Koks-Taxi» bestellen. Die Bande soll 1,5 Millionen Euro eingenommen haben.

In dem Verfahren gibt es noch elf weitere Beschuldigte, die nach Angaben eines Gerichtssprechers als Kuriere arbeiteten oder andere Hilfe leisteten. Die Kommunikation verlief über Kryptohandys, die lange Zeit abhörsicher waren, dann aber doch von französischen Ermittlungsbehörden geknackt wurden. Der neue Prozess ist der 22. in Bremen, in dem entschlüsselte Encrochat-Daten als Beweismittel gelten.