Kokain im Briefumschlag: Pulver löst Polizeieinsatz aus

Verden (dpa/lni) – Ein zunächst unbekanntes weißes Pulver hat am Montagvormittag einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr in der Verdener Innenstadt ausgelöst. Das Pulver befand sich in einem Briefumschlag, den eine Angestellte in einem Büro öffnete, wie die Polizei mitteilte. Eine Dekontaminationsschleuse wurde eingerichtet und die verdächtige Substanz in einem mobilen Labor des Landeskriminalamtes noch vor Ort untersucht. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei der Substanz um Kokain. Die Hintergründe für den Vorfall sind noch unklar.

Pressemitteilung