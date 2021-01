Kohlenmonoxidaustritt in Haus in Weener: Bewohner bewusstlos

Ein Einsatzwagen der Feuerwehr trifft an der Unfallstelle ein. Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Weener (dpa/lni) – Nach einem Kohlenmonoxidaustritt in einem Mehrparteienhaus in Weener in Ostfriesland hat die Feuerwehr in der Nacht zum Samstag mehrere Menschen gerettet. Nachdem zwei Personen in einer Wohnung das Bewusstsein verloren hatten, wählten Angehörige den Notruf. Das Gebäude wurde geräumt, teilte die Feuerwehr mit. Auch Haustiere mussten von der Feuerwehr gerettet werden. Mehrere Türen wurden gewaltsam geöffnet. Das Gebäude wurde durch den Energieversorger komplett vom Netz genommen.

Die Strom- sowie Gasversorgung wurden abgestellt, da nicht abschließend abgeklärt werden konnte, woher die hohe Konzentration von Kohlenmonoxid kam. Vermutlich sei das Gas aus einer Heizungsanlage ausgetreten, sagte ein Feuerwehrsprecher am Samstag.

Der Einsatz dauerte mehr als drei Stunden bis in den Morgen. Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, wurden Einsatzkräfte beleidigt, Passanten zeigten sich wenig einsichtig.

Kohlenmonoxid ist ein geruchloses sauerstoffverdrängendes Gas. Es haftet sich stärker als Sauerstoff an die roten Blutkörperchen. Zunächst wird man schläfrig, bewusstlos – und dann kann man ersticken.

PM