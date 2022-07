Kohlenmonoxid-Austritt: Feuerwehr rettet bewusstlose Frau

Bremerhaven (dpa/lni) –

Nach einem Kohlenmonoxid-Austritt in einem Wohngebäude in Bremerhaven hat die Feuerwehr eine bewusstlose Frau aus einer der Wohnungen gerettet. Die Einsatzkräfte waren am Dienstag wegen einer Gasausströmung zu dem Haus im Stadtteil Lehe gerufen worden. Beim Betreten der Wohnung stellten sie den Kohlenmonoxid-Austritt fest und holten die bewusstlose Frau aus der Wohnung. Das Gebäude wurde geräumt, die Straße wurde für den Einsatz gesperrt, wie es hieß. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Menschen wurden nicht verletzt.

Im Zuge des Einsatzes wurde die Gasversorgung zum Haus unterbrochen. Weitere Messungen ergaben Kohlenmonoxid-Austritte in drei weiteren Wohnungen, die gelüftet und später wieder freigegeben wurden.

Das geruchs- und farblose Kohlenmonoxid hindert den Körper an der Sauerstoffaufnahme. Bereits kleine Mengen können zu Bewusstseinstrübungen, Bewusstlosigkeit oder zum Tod führen.