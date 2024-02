Kohldampf an der Batteriefabrik: Gastronomen gesucht

Heide (dpa/lno) –

An großen Baustellen gibt es meist viele Arbeiter mit Kohldampf. Daher hat das schwedische Unternehmen Northvolt Gastronomen in der Region dazu aufgerufen, die Beschäftigten an der Baustelle der Batteriefabrik in Heide mit Essen zu versorgen. «Unsere Baustelle liegt in direkter Nachbarschaft zum größten Kohlanbaugebiet Europas und zum Fischereihafen Büsum», sagte ein Sprecher des Unternehmens. «Diesen Standortvorteil wollen wir nutzen und suchen die beste Kohlroulade und das beste Fischbrötchen für die Northvolt-Mittagspause.»

Es werde damit gerechnet, dass mehr als 1000 Menschen auf der Baustelle arbeiten – derzeit bereiteten schon 50 Arbeiterinnen und Arbeiter die eigentlichen Bauarbeiten vor, hieß es weiter. Daher sollen in einem ersten Schritt Imbisswagen und Foodtrucks auf der Baustelle zum Einsatz kommen.

Ferner wolle das Unternehmen bei der Essensversorgung auf regionale und nachhaltige Produkte setzen. So gebe es Überlegungen einen Hofladen einzubinden und die zukünftige Kantine mit regionalen Produkten zu versorgen. Dabei solle auf lokal erzeugte Produkte und kurze Wege gesetzt werden, betonte der Unternehmenssprecher.

Ziel sei eine ausgewogene Ernährung, damit die Arbeiterinnen und Arbeiter leistungsfähig und konzentriert blieben und das Unfallrisiko sinke. Denn Beschäftigte auf dem Bau arbeiten laut Experten der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft körperlich schwer und haben einen hohen Energiebedarf, so das Unternehmen Northvolt.