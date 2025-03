Kohl dominiert weiter den Gemüseanbau in Schleswig-Holstein

Kiel (dpa/lno) –

Kohl ist und bleibt die dominierende Gemüsepflanze in Schleswig-Holstein. Auf rund 57 Prozent – das sind mehr als 43 Quadratkilometer – der Gemüseanbaufläche im Freiland wurde 2024 Kohl angebaut, wie das Statistikamt Nord mitteilte. 93 Prozent dieser Flächen liegen in Dithmarschen. An zweiter Stelle folgen Möhren mit gut elf Quadratkilometern. Spargel im Ertrag wuchs auf knapp vier Quadratkilometern.

Die Größe der Anbauflächen ist nach Angaben des Statistikamts jedoch nur mit Einschränkung aussagekräftig. Denn einige Betriebe haben in den vergangenen Jahren ihren Unternehmenssitz nach Schleswig-Holstein verlegt. Die Folge: Ihre Anbaufläche, egal in welchem Bundesland sie sich befindet, wird Schleswig-Holstein zugerechnet. So sei die Anbaufläche von Gemüse im Freiland in der Statistik im Norden seit 2016 um rund 25 Prozent auf fast 76 Quadratkilometer gewachsen.