Kohfeldts Rückkehr: Freude auf «bekannte Gesichter»

Bremen (dpa/lni) –

Erstmals seit seiner Entlassung im Mai 2021 kehrt Florian Kohfeldt an diesem Samstag ins Bremer Weserstadion zurück. Beim Abschiedsspiel von Werder-Legende Claudio Pizarro ist Kohfeldt als Trainer von «Claudios Amigos» dabei, einer Auswahl von Freunden des inzwischen 43 Jahre alten Peruaners. «Ich freue mich sehr, mal wieder im Weserstadion zu sein und freue mich schon auf viele bekannte Gesichter», sagte Kohfeldt, der bis zum Ende der vergangenen Saison den VfL Wolfsburg trainiert hatte. Obwohl er die Niedersachsen zum Klassenerhalt führte, trennte sich der VfL von ihm. Derzeit ist Kohfeldt ohne Job.

In Bremen war Kohfeldt rund dreineinhalb Jahre von Oktober 2017 bis Mai 2021 tätig, ehe ihn die Hanseaten einen Spieltag vor dem Saisonende durch Thomas Schaaf ersetzen. Auch Schaaf wird am Samstag (17.30 Uhr/Sat.1) als Trainer der Werder Allstars dabei sein. Zudem gibt es eine Mannschaft mit ehemaligen Pizarro-Weggefährten von Bayern München.

In Kohfeldts Mannschaft wird auch Max Kruse stehen, den er im Winter 2021 von Union Berlin zum VfL Wolfsburg geholt und mit dem er bereits in Bremen zusammengearbeitet hatte. In Wolfsburg steht Kruse nun ebenfalls auf dem Abstellgleis. Doch das alles soll am Samstag keine Rolle spielen. «Es ist eine große Ehre für mich, dass mich Claudio eingeladen hat. Claudio ist ein außergewöhnlicher Fußballer und Mensch, den ich sehr schätze», sagte Kohfeldt der «Deichstube» über Pizarro, mit dem er in Bremen eine erfolgreiche Zeit hatte.