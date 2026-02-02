«Können Geschichte schreiben»: St. Pauli will ins Halbfinale

Hamburg (dpa) –

In der Fußball-Bundesliga ist der FC St. Pauli nur Vorletzter, im DFB-Pokal können die Hamburger dagegen am Dienstagabend ins Halbfinale einziehen. Nach den überraschenden Erfolgen gegen 1899 Hoffenheim und Borussia Mönchengladbach fordern sie diesmal auswärts Bayer Leverkusen heraus (20.45 Uhr/ZDF und Sky). Dieser Gegner gewann den Pokal 2024.

«Es ist ein Do-or-Die-Spiel. Fernab von jeglichem Druck, Punkte zu holen. Die Möglichkeit, einen Schritt näher ans Finale zu kommen, ist Motivation genug. Darauf haben wir alle Bock», sagte Trainer Alexander Blessin.

Bislang stand der FC S. Pauli in seiner Vereinsgeschichte nur einmal im Pokal-Halbfinale: 2006 verlor der Kiezclub als Drittligist gegen Bayern München. «Wir können Geschichte schreiben. Historisch gesehen ist das eine geile Sache», sagte Blessin über das Leverkusen-Spiel. «Wir haben eine Chance. Die ist klein, die ist mittelmäßig, keine Ahnung. Aber die wollen wir auf jeden Fall nutzen.»

Im Tor kündigte der Trainer bereits einen Wechsel an: Anstelle von Stammkeeper Nikola Vasilj soll der «Pokal-Torwart» Ben Voll spielen. Der 25-Jährige ist im Bundesliga-Alltag nur die Nummer zwei.