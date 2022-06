Königsdörffer trifft für HSV zum 2:2 gegen Split

Fürstenfeld (dpa/lno) –

Neuzugang Ransford Königsdörffer hat Fußball-Zweitligist Hamburger SV im ersten Testspiel im österreichischen Trainingslager ein Remis beschert. Die Norddeutschen trennten sich am Mittwochabend in Fürstenfeld vom kroatischen Erstligisten Hajduk Split 2:2 (1:1). Robert Glatzel (33. Minute) aus Nahdistanz und der am Vortag verpflichtete Königsdörffer zwei Minuten vor dem Ende (88.) erzielten für die Hamburger die Tore. Die Kroaten waren durch Marko Livaja (28.) und Ivan Cubelic (68.) jeweils in Führung gegangen.

Trainer Tim Walter setzte in der Startelf Neuverpflichtung Filip Bilbija sowie die zurückgekehrten Leihspieler Xavier Amaechi und Aaron Opoku ein. In der zweiten Halbzeit wechselte der Trainer komplett durch. Kapitän Sebastian Schonlau nach Fußverletzung und der wechselwillige Josha Vagnoman fehlten im Kader.

Die Hamburger werden am Freitag einen weiteren Test bestreiten. Dann ist der griechische Superligist Aris Thessaloniki Gegner.