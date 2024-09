«König der Löwen»-Darsteller feiert Rekord-Jubiläum

Hamburg (dpa/lno) –

Beim Musical «Der König der Löwen» im Hamburger Hafen feiert Joachim Benoit ein besonderes Jubiläum. Der Darsteller des Nashornvogels Zazu steht in seiner Rolle nun bereits seit 8.500 Vorstellungen auf der Bühne. So häufig wie Benoit habe kein Musicaldarsteller in Deutschland dieselbe Rolle gespielt, erklärt der Veranstalter Stage Entertainment.

Von Beginn an dabei

Benoit war bereits bei der Premiere der Hamburger Inszenierung im Jahr 2001 dabei. Der vorlaute Vogel ist Begleiter der Königsfamilie um Hauptfigur Simba und zeichnet sich im Stück vor allem durch Slapstick und Witze aus. Anders als viele andere Rollen, deren Darsteller mehrfach gewechselt haben, wird Zazu bis heute Teil von Benoit gespielt.