Kölns Kwasniok bittet bei Pk um Beifall für HSV-Coach Polzin

Hamburg (dpa) –

Während der Pressekonferenz nach dem 1:1 (1:1) zwischen dem Hamburger SV und dem 1. FC Köln in der Fußball-Bundesliga wurde es kurios. Gästetrainer Lukas Kwasniok bat die Anwesenden um einen Applaus für HSV-Trainer Merlin Polzin.

«Wir können doch vielleicht mal alle applaudieren, oder?», sagte Kwasniok in die Runde und initiierte den Beifall. Der Kölner Trainer hatte auf die Frage eines Reporters reagiert, der Polzins Serie von 50 Pflichtspielen hintereinander als HSV-Trainer erwähnt hatte. Der sichtlich überraschte Kollege nahm den Applaus lachend hin und entgegnete «Danke, Lukas».

«Wir können doch auch mal eine Pk ein bisschen anders gestalten, Menschenskinder. 50 Spiele in einem Traditionsverein, das schafft nicht jeder. Da bin ich noch weit weg», sagte Kwasniok, der seit seinem Amtsantritt im vergangenen Sommer 28 Pflichtspiele mit den Kölnern bestritten hat. Eigentlich war es sogar das 51. Spiel für Polzin, da der Aufstiegstrainer in seiner Laufbahn früher schon mal bei einer Partie als Interimscoach für den HSV an der Seitenlinie gestanden hatte.

Polzin freut sich über «etwas ganz Besonderes»

«Das ist etwas ganz Besonderes», sagte Polzin zur Spielzahl. Er lobte auch seine Co-Trainer Loic Favé und Richard Krohn, die als Trainerteam den HSV im vergangenen Sommer nach sieben Jahren Zweitliga-Zugehörigkeit zurück in die Bundesliga geführt haben. Nun sind die Hamburger auf einem guten Weg, den Klassenerhalt zu besiegeln.

«Wir sind Hamburger Jungs, wir sind in der Stadt geboren», sagte Polzin. «Und wenn man seinen Teil dazu beitragen darf, dass der HSV erfolgreich ist, wieder in der Bundesliga Fußball spielen darf und sich da auch ganz solide schlägt, dann ist es etwas Besonderes.»