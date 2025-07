Köln holt Keeper Zieler von Hannover 96

Köln (dpa) –

Torhüter Ron-Robert Zieler wechselt vom Zweitligisten Hannover 96 zum Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln. Der Fußball-Weltmeister von 2014 erhält beim FC einen Zweijahresvertrag, wie die Kölner mitteilten. Zu den Ablösemodalitäten machten beide Clubs keine Angaben.

Laut Medienberichten zahlt Köln für den 36-Jährigen rund 200.000 Euro, da sich der Vertrag von Zieler in Hannover erst im Frühjahr automatisch bis 2026 verlängert hatte. «Ron war ein absoluter Wunschspieler in unserer Kaderplanung und wird als wichtiges Puzzlestück einen wertvollen Beitrag für eine erfolgreiche Saison leisten», sagte Kölns Sportdirektor Thomas Kessler laut Mitteilung.

Schon die zweite Rückkehr in die Geburtsstadt

Zieler wird aller Voraussicht nach die Rolle als Nummer zwei hinter Stammkeeper Marvin Schwäbe einnehmen. Für den gebürtigen Kölner ist es die zweite Rückkehr in seine Geburtsstadt. Schon in seiner Jugend spielte er sechs Jahre lang am Geißbockheim, bevor er 2005 zur Nachwuchsakademie von Manchester United wechselte.

In der Saison 2020/21 war er von Hannover an den FC ausgeliehen, unterstützte dort Stammtorhüter Timo Horn und kam auf einen Einsatz. Für die Niedersachsen machte Zieler insgesamt 382 Pflichtspiele. Damit belegt er Platz sechs in der Rangliste der Profis mit den meisten Einsätzen für 96.

Köln ist Zielers «Heimat»

Köln sei seine «Heimat», sagte Zieler und fügte hinzu: «Trotzdem habe ich bis zu Thomas Kesslers Anruf tatsächlich nicht über einen Wechsel nachgedacht. Denn auch Hannover ist in all den Jahren Zuhause geworden. Mit beiden Seiten habe ich offene Gespräche geführt.» Er habe vom FC von Anfang eine «sehr große Wertschätzung gespürt» und nach der aktiven Karriere «eine klare Perspektive aufgezeigt bekommen», erklärte der Routinier.