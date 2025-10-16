Köhlbrandbrücke wird erneut ein Wochenende lang gesperrt

Weil Schweißarbeiten nicht abgeschlossen werden konnten, muss die Köhlbrandbrücke nach Angaben der Hamburg Port Authority Ende Oktober erneut für ein Wochenende gesperrt werden. (Archivbild) Georg Wendt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Die Köhlbrandbrücke im Hamburger Hafen muss Ende des Monats wegen Bauarbeiten erneut für ein ganzes Wochenende gesperrt werden. Da die am vergangenen Wochenende erfolgten Schweißarbeiten nicht abgeschlossen werden konnten, muss die Brücke vom 24. Oktober, 22.00 Uhr, bis zum 27. Oktober, 5.00 Uhr, erneut geschlossen werden, wie Hamburg Port Authority (HPA) mitteilte. Während dieser Zeit seien Umleitungen eingerichtet. Die neuerliche Sperrung sei eigentlich nicht vorgesehen gewesen.

Im kommenden Jahr ist laut HPA geplant, die Brücke an sechs Wochenenden für Wartungsarbeiten zu sperren. Diese seien für Mai, Juni, September und Oktober vorgesehen.

Wahrzeichen und wichtiger Verkehrsweg

Die Köhlbrandbrücke ist neben Michel, Rathaus und Elbphilharmonie ein Wahrzeichen Hamburgs und gilt als eine der wichtigsten Verkehrsadern im Hafen. Das 135 Meter hohe Bauwerk ist das Verbindungsstück zwischen dem Hafen und den Autobahnen A1 und A7 und wird vor allem von zahlreichen Lastwagen genutzt.