Köhlbrandbrücke für Bombenentschärfung am Abend gesperrt

Hamburg (dpa/lno) –

Im Hamburger Hafen ist unter der Köhlbrandbrücke eine Fliegerbombe gefunden worden. Für die Entschärfung des Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg soll die Brücke gegen 19.00 Uhr gesperrt werden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Entschärfung selbst ist für 20.00 Uhr geplant. In dem Industriegebiet wohne niemand, es müsse allerdings sichergestellt werden, dass sich niemand in den Betrieben im 300-Meter-Umkreis der Funstelle aufhalte. Die Bombe britischer Bauart soll 500 Pfund schwer sein und einen Aufschlagzünder haben.

Erst im Juni vergangenen Jahres hatte der Kampfmittelräumdienst einen Blindgänger in dem Gebiet unschädlich gemacht. Die damalige Bombe war 1.000 Pfund schwer gewesen. Über den neuen Bombenfund hatten zunächst die «Hamburger Morgenpost» und das «Hamburger Abendblatt» berichtet.