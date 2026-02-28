Koch ein gutes Jahr vor Landtagswahl zufrieden mit Koalition

Kiel (dpa/lno) –

Ein gutes Jahr vor der nächsten Landtagswahl im Frühling 2027 hat sich der schleswig-holsteinische CDU-Fraktionsvorsitzende Tobias Koch zufrieden über die Zusammenarbeit in der Koalition mit den Grünen geäußert. Es sei es bei allen inhaltlichen Unterschieden ein gutes, harmonisches Miteinander. «Es ja nicht so, dass wir uns nicht streiten», sagte Koch der Deutschen Presse-Agentur. «Aber das tun wir immer hinter verschlossenen Türen.» Dort werde hart und teilweise auch lange diskutiert. Man finde aber immer gute Ergebnisse. «Das Entscheidende ist, wir vertreten das gemeinsam nach außen.»

Auch die damalige harte Diskussion um den von den Grünen angestrebten Nationalpark Ostsee habe das gute Miteinander nicht beschädigt. Das Thema war mit offenem Ausgang im Koalitionsvertrag vereinbart. Obwohl die Entscheidung gegen einen Nationalpark ausgefallen sei, habe man trotzdem etwas für die Ostsee erreicht.«Wir haben mehr Ostseeschutz realisiert als jemals zuvor. Das erkennen auch die Grünen an, selbst wenn sie ursprünglich mehr wollten.»

«Ansonsten gibt es sicherlich auf beiden Seiten die eine oder andere Unzufriedenheit», sagte Koch. Es sei aber ein großer Wert an sich, zu zeigen, dass es funktioniert, dass es nicht immer nur mit Streit und Widerspruch geht, sondern auch gemeinschaftlich. «Ein großes Maß der Politikverdrossenheit resultiert doch daraus, dass man immer alles schlechtredet, was der andere fordert und es immer besser zu wissen meint, als der andere. Das leben wir hier einfach anders vor», so der Fraktionschef.