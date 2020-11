Kocak verteidigt wechselhaftes Team: «Das ist ein Prozess»

Der Trainer Kenan Kocak von Hannover 96 steht auf dem Platz. Foto: Daniel Karmann/dpa

Hannover (dpa/lni) – Trainer Kenan Kocak hat die bislang sehr wechselhaften Leistungen des Zweitliga-Aufstiegskandidaten Hannover 96 verteidigt. «Wir dürfen die Jungs nicht so darstellen, als ob sie nach sechs Spielen null Punkte hätten», sagte der 39-Jährige am Donnerstag bei der Pressekonferenz zum nächsten Heimspiel gegen Erzgebirge Aue (Samstag, 13.00 Uhr/Sky). «Das ist ein Prozess. So weh das tut und so leid mir das tut – aber auch ein Spiel wie in Fürth gehört zu diesem Prozess. Solche Erlebnisse stärken das Bewusstsein jedes Einzelnen und die Erkenntnisse des Trainers.»

Nach der 1:4-Niederlage in Fürth haben die Niedersachsen in der 2. Fußball-Bundesliga bislang alle drei Heimspiele gewonnen und alle drei Auswärtsspiele verloren. Für Kocak sind diese Schwankungen jedoch erklärbar. «Wir haben einen Umbruch im Kader – teils gewollt, teils erzwungen. Dazu fallen mir gleich Namen wie Waldemar Anton, Jannes Horn und John Guidetti ein», sagte der Trainer mit Blick auf die prominenten Abgänge im vergangenen Sommer. «Wir müssen sehen, dass wir Kontinuität in unsere Performance bekommen. Wenn wir das schaffen, bin ich guter Dinge.»

