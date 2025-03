Koalitionsverhandlungen beginnen am Donnerstag

Dreieinhalb Wochen nach der Bürgerschaftswahl wollen SPD und Grüne in Hamburg Koalitionsverhandlungen aufnehmen. (Archivbild) Markus Scholz/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Am Donnerstag wollen SPD und Grüne in Hamburg zu ersten Koalitionsgesprächen zusammenkommen. Das sieht der Fahrplan für die Regierungsbildung vor, den beide Parteien knapp dreieinhalb Wochen nach der Bürgerschaftswahl vorgelegt haben. Demnach sollen die Verhandlungen im Rathaus stattfinden. Für diese Woche ist auch am Freitag ein Treffen eingeplant.

Bis zum 12. April sind sieben weitere Termine vereinbart. Darüber hinaus seien zusätzliche Treffen geplant. Die Termine würden frühzeitig bekanntgegeben, hieß es.

Neue Koalition könnte Anfang Mai stehen

Läuft alles nach Plan, könnten die Koalitionsverhandlungen nach Ansicht von Beobachtern in rund vier Wochen abgeschlossen werden, so dass die Wahl des neuen alten Bürgermeisters Peter Tschentscher (SPD) in der Bürgerschaft Anfang Mai möglich wäre.

Die SPD hatte sich erst am Wochenende dazu entschieden, mit dem bisherigen Koalitionspartner erneut über die Bildung eines rot-grünen Senats zu verhandeln. Zuvor war sie auch mit der CDU zu Sondierungsgesprächen zusammengekommen.

Die SPD war aus der Bürgerschaftswahl am 2. März trotz Verlusten wieder als deutlich stärkste Kraft hervorgegangen und kann sich aussuchen, wen sie künftig im Hamburger Rathaus zum Partner machen will. Seit 2015 regiert sie die Stadt zusammen mit den Grünen.