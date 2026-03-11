Koalition schlägt Ex-Grünen-Chefin als Bürgerbeauftragte vor

Kiel (dpa/lno) –

Die langjährige Grünen-Landesvorsitzende Anke Erdmann soll nach dem Willen von Schwarz-Grün neue Bürger- und Polizeibeauftragte in Schleswig-Holstein werden. Erdmann habe nicht nur durch ihre Erfahrungen in der Verwaltung und der Politik überzeugt, sagte CDU-Fraktionschef Tobias Koch. «Viel entscheidender sind aus unserer Sicht ihre offene, empathische und vermittelnde Art, die sie bereits in der Vergangenheit in ihren diversen Ämtern unter Beweis gestellt hat.» Zur Rolle der Beauftragten gehören auch die Leitung der Antidiskriminierungsstelle und der Beschwerdestelle für Kinder und Jugendliche.

Grünen-Fraktionschef Lasse Petersdotter bezeichnete Erdmann als «politisch hoch versierte und erfahrene Streiterin für die Menschen in Schleswig-Holstein». Sie kenne die parlamentarische Arbeit und auch das Innere der Regierung. «In ihren vorherigen Rollen in der Landespolitik habe ich Anke Erdmann als eine empathische und vermittelnde Abgeordnete kennen und schätzen gelernt.» In Verhandlungen sei sie immer hart in der Sache, dabei aber immer konstruktiv und wertschätzend.

Nachfolge

Nach Angaben eines Landtagssprechers soll die Wahl von Erdmann voraussichtlich in der kommenden Woche im Landtag erfolgen.

Die frühere Landtagsabgeordnete und Staatssekretärin Erdmann war von 2022 bis Ende 2025 Grünen-Landesvorsitzende. Nach dem Wechsel ihres Mannes, des scheidenden Kieler Oberbürgermeisters Ulf Kämpfer (SPD) in die Landespolitik, hatte sie den Landesvorsitz aufgegeben.

Seit 2014 ist Samiah El Samadoni Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten im Norden. Die Juristin war 2014 erstmals in dieses Amt gewählt worden. Seit 2016 ist sie auch Polizeibeauftragte des Landes. 2020 erfolgte ihre Wiederwahl für sechs weitere Jahre durch den Landtag. El Samadoni sagte dpa, sie habe den Fraktionen Anfang des Jahres erklärt, für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung zu stehen.