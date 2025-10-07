Knorpelverletzung stoppt Kiels Madsen vor dem Nord-Derby

Kiel (dpa/lno) –

Handball-Rekordmeister THW Kiel muss vor dem 113. Landesderby am Samstag bei der SG Flensburg-Handewitt einen personellen Rückschlag verkraften. Der dänische Rückraumspieler Emil Madsen fällt aus. «Voraussichtlich wird Emil in diesem Kalenderjahr aufgrund einer Knorpelblessur im rechten Knie nicht mehr helfen können», sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi den «Kieler Nachrichten».

Der 24-jährige Madsen hatte die Verletzung in der Vorbereitung auf die Saison im österreichischen Graz erlitten. Zum Saisonstart war der Linkshänder im Einsatz, fehlte dem Tabellenführer aber zuletzt beim 31:31 gegen die Rhein-Neckar Löwen.

«Emil ist ein Weltklassemann. Wenn er nicht spielen kann, ist das für uns ein brutaler Verlust», sagte der Kieler Trainer Filip Jicha über Madsen. Im Derby am Samstag (15.40 Uhr/Dyn und ARD) wird der Norweger Harald Reinkind die Rolle des Dänen übernehmen müssen.