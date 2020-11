Knochen unterm Rathausmarkt sind mindestens 500 Jahre alt

Blick auf den Rathausmarkt in Hamburg. Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Die bei Bauarbeiten unter dem Rathausmarkt gefundenen Knochen sowie der vollständig erhaltene Holzsarg sind mindestens 500 Jahre alt. «Auf dem Rathausmarkt stand das Bettelordenkloster St. Johannis. Und in dem nun gegrabenen Schacht ist im Grunde der Kircheninnenraum angetroffen worden. Und der ist natürlich mit Bestattungen voll», sagte Elke Först von der Hamburger Bodendenkmalpflege am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Die sterblichen Überreste waren am Dienstag bei Ausbaggerungen für einen Fahrstuhl an der U-Bahnstation Rathaus gefunden worden. Die Knochen sollen demnächst erneut bestattet werden. Der Holzsarg dagegen bleibt unter der Erde. «Weil wir den Befund nicht zerstören wollen. Er ist am besten im Boden aufgehoben», sagte Först.

Für Hamburgs Landesarchäologen Rainer-Maria Weiss sind die Funde durchaus stadthistorisch relevant. Er kritisierte, dass er und seine Kollegen erst nach den Funden an das eingetragene Bodendenkmal gerufen worden. «Da waren schon zwei Grüfte beseitigt und auch der eine oder andere Sarg war weggeräumt.»

Bislang habe es von dem Dominikanerkloster nur ein paar Urkunden und wenige historische Abbildungen gegeben, sagte der Experte. «Wir kennen aber keinerlei bauliche Details und haben keine naturwissenschaftlichen Datierungsansätze.»

Am Donnerstag wurden zudem Holzpfähle entdeckt, «die wahrscheinlich Gründungspfähle der Kirche» sind. Sie sollen nun dendrochronologisch untersucht werden. Damit kann anhand der Jahresringe im Holz der Zeitpunkt der Fällung bestimmt werden. «Das sind für uns wertvolle Mosaik- und Puzzleteile für die Rekonstruktion der mittelalterlichen Stadtgeschichte.» Das Kloster war Weiss zufolge 1239 gegründet worden und wurde 1529 wieder aufgelöst.

Einen Baustopp werde es an der Baustelle wegen der Funde nicht geben, sagte der Archäologe Weiss. «Es ist dort fast schon Tabula rasa gemacht worden. In dieser Baugrube ist es zu spät. Aber alle Beteiligten sind nun sensibilisiert.»

