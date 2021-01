Knoche mit Union erstmals gegen Ex-Club Wolfsburg

Unions Robin Knoche zeigt mit dem Daumen nach oben. Foto: Andreas Gora/dpa/Archivbild

Berlin (dpa) – Fußballprofi Robin Knoche hat seinen zunächst nicht ganz freiwilligen Wechsel vom VfL Wolfsburg zum 1. FC Union Berlin nicht bereut. «Natürlich hilft es enorm, wenn es so gut läuft. Das ist rundum sehr gut gelaufen, so kann man das gut zusammenfassen», sagte der Abwehrspieler vor dem Duell mit dem VfL an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) im heimischen Stadion An der Alten Försterei.

Erstmals in seiner Karriere tritt der 28-Jährige in der Bundesliga gegen die Wolfsburger an, für die er 15 Jahre spielte und insgesamt 183 Begegnungen in der höchsten deutschen Spielklasse absolvierte. «Es ist besonders vor und nach dem Spiel», sagte Knoche am Donnerstag: «Ich bin aber Sportler, ich will das Spiel gewinnen. Ich mache mir keine Sorgen, dass mich das Drumherum beeinflusst.»

Knoche hatte die Niedersachsen im vergangenen Sommer verlassen müssen, da er sich mit seinem Jugendclub nicht auf einen neuen Vertag einigen konnte. Dass er jemandem beim VfL etwas beweisen muss, glaubt Knoche nicht. «Alle, die da sind, wissen was ich kann. Ich versuche einfach meine Leistung aus der Hinrunde zu bestätigen», sagte Knoche, der für Union in allen 14 Ligaspielen bislang über die komplette Spieldauer auf dem Rasten stand. In der Tabelle stehen die Berliner als Fünfter punktgleich vor den sechtplatzierten Wolfsburgern.

