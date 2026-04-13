Knieverletzung: Tolkin fehlt Holstein Kiel mehrere Wochen

Kiel (dpa/lno) –

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel muss womöglich für den Rest der Saison ohne John Tolkin auskommen. Wie der Club mitteilte, hat sich der 23 Jahre alte Außenverteidiger in der Partie bei Fortuna Düsseldorf (2:1) am vergangenen Freitag eine Innenbandverletzung im Knie zugezogen. Diese solle konservativ behandelt werden, der US-Amerikaner werde Trainer Tim Walter in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen. In der 2. Bundesliga sind noch fünf Spieltage zu absolvieren.

Ob Tolkin bis zur WM in den USA, Kanada und Mexiko ab 11. Juni wieder fit wird, ist offen. Der Linksverteidiger ist ein Kandidat für die US-Nationalmannschaft, die am 26. Mai nominiert werden soll. Zuletzt spielte der Kieler beim 5:1-Sieg gegen Uruguay im vergangenen November für die Auswahl von Trainer Mauricio Pochettino.