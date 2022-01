Knappe Testspiel-Niederlage für VfL Osnabrück in Kiel

Kiel (dpa/lni) – Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat im Testspiel beim Zweitligisten Holstein Kiel eine knappe Niederlage kassiert. Die Lila-Weißen mussten sich am Samstag im Holstein-Stadion in dreimal 45 Minuten mit 2:3 geschlagen geben. Die beiden Treffer für den VfL erzielte der Ex-Kieler Marc Heider (11. Minute/66.). Philipp Sander (32.) und Joshua Mees (121., 124.) trafen für die Gastgeber. Osnabrück startet am kommenden Samstag daheim gegen den 1. FC Saarbrücken in den zweiten Saisonteil.

© dpa-infocom, dpa:220108-99-637070/2

