Feuerwerkskörper in Schule explodiert: Großeinsatz

Gifhorn (dpa/lni) –

In einer Schule in Gifhorn ist ein Knallkörper explodiert und hat für einen größeren Einsatz der Rettungskräfte gesorgt. Rund 30 Menschen wurden am Montag mit dem Verdacht auf ein Knalltrauma vor Ort untersucht, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Wie viele Menschen verletzt wurden oder in ein Krankenhaus kamen, war auch am Nachmittag noch unklar. Den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach handelte es sich bei dem Knallkörper um einen Feuerwerkskörper, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Ein Feuer brach laut Feuerwehrangaben nicht aus. Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot vor Ort.