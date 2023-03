Knackt der FC St. Pauli in Sandhausen den Clubrekord?

St. Paulis Trainer Fabian Hürzeler steht am Spielfeldrand. Marcus Brandt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) –

Die Bestmarke ist greifbar. Mit einem Sieg heute (13.30 Uhr/Sky) beim Tabellenletzten SV Sandhausen könnte Fußball-Zweitligist FC St. Pauli den 48 Jahre alten Vereinsrekord überbieten. Trainer Fabian Hürzeler, seit dessen Amtsantritt die Hamburger sieben Erfolge in Serie gefeiert haben, mahnte aber: ««Für mich ist es eines der schwersten Auswärtsspiele in Sandhausen. Auch, weil Sandhausen neues Leben eingehaucht bekommen hat. Sie haben auch Mentalität. Sie kämpfen bis zum Schluss, sie geben nie auf.»

Der 30 Jahre alte Coach erinnerte daran, dass St. Pauli vor sieben Wochen beinahe noch punktgleich mit Sandhausen gewesen sei: «Es geht so schnell im Fußball. Wir wissen, wo wir herkommen, was uns erwartet. Und ich erwarte von meiner Mannschaft, dass sie weiß, was sie erwartet.»