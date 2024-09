Klose vor Hannover-Spiel: «Riesenchance für uns»

Nürnberg (dpa/lby) –

Beim 1. FC Nürnberg sind vor dem Auswärtsspiel gegen Hannover 96 die Einsätze von Mittelfeldakteur Taylan Duman und Flügelspieler Benjamin Goller offen. «Sie sind fraglich. Da gilt es, das morgige Abschlusstraining abzuwarten», sagte Trainer Miroslav Klose.

Offensivspieler Dustin Forkel wird in der Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen die Niedersachsen mit einer Reizung im Kniegelenk ausfallen. Während Hannover in Reichweite der Aufstiegsplätze ist, muss der «Club» im Tabellenmittelfeld aufpassen, nicht weiter abzurutschen.

Klose und eine «Option für die Startelf»

Die Niedersachsen sind vor heimischem Publikum in der Saison noch ungeschlagen (2:0 gegen Regensburg, 1:0 gegen Hamburg, 3:1 gegen Kaiserslautern). «Ich habe alle Heimspiele von Hannover gesehen. Sie spielen sehr mutig nach vorne und sind am Sonntag der Favorit», sagte Klose. «Es ist für uns eine Riesenchance, weil wir klarer Außenseiter sind.» Stürmer Mahir Emreli, der zuletzt sein Debüt für den FCN feierte, ist laut Klose «eine Option für die Startelf».