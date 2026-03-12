Klose nach Düsseldorf-Dämpfer: «Anderes Gesicht zeigen»

Nürnberg (dpa/lby) –

Miroslav Klose hat beim 1. FC Nürnberg nach der ernüchternden Heimpleite gegen Fortuna Düsseldorf vor allem die Führungsspieler in die Pflicht genommen. «Düsseldorf haben wir sehr intensiv aufgearbeitet. Ich glaube, das mussten wir auch», sagte der FCN-Coach fünf Tage nach dem 0:1 gegen die Rheinländer. «Wir müssen ein anderes Gesicht zeigen und das verlange ich von jedem, vor allem von den Führungsspielern, die auf dem Platz stehen.»

Nach der ersten Heimniederlage seit Ende September müssen Klose und sein Team in der Tabelle wieder sorgenvoller nach unten blicken. Der Vorsprung auf Gegner Holstein Kiel, der auf dem vorletzten Tabellenrang steht, beträgt vor dem Auswärtsspiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) nur fünf Punkte.

Hoffen auf Gruber-Einsatz

«Wir wissen, dass wir gegen alle, die da unten drinstehen, noch spielen müssen», sagte Klose. «Wir wissen, wie viele Spiele wir auswärts noch haben, wie viele zu Hause. Dementsprechend gilt es auswärts zu punkten. Am liebsten am Samstag schon damit anfangen.»

Offen ist der Einsatz von Kapitän Fabio Gruber, der beim 0:1 am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf schon in der Anfangsphase wegen muskulärer Probleme ausgewechselt werden musste. «Gott sei Dank haben wir bei Fabio nichts Strukturelles festgestellt. Wir müssen aber noch den morgigen Tag abwarten», sagte Klose.