Klose bangt um Taktgeber – «Weiteren Schritt» gegen Kiel

Nürnberg (dpa/lby) –

Der Schwung der Sieg-Erlösung – Miroslav Klose hofft, dass das beim 1. FC Nürnberg durch die Pause nicht verpufft ist. «Das Düsseldorf-Spiel ist schon ein bisschen länger her», sagte der «Club»-Trainer. «Wir hätten es gerne mitgenommen, aber das muss man sich alles wieder neu erarbeiten.»

Klose: Haben vieles gegen Düsseldorf gut gemacht

Das 3:2 vor zwei Wochen bei Fortuna Düsseldorf mit einer nervenaufreibenden XXL-Nachspielzeit soll bei den Franken der Startschuss in erfolgreiche Wochen in der 2. Fußball-Bundesliga sein. Für Klose war der Erfolg im Rheinland auch persönlich enorm wichtig, denn bei einer weiteren Niederlage hätte ihm das Aus gedroht.

«Die Stimmung in der Länderspielpause war nach dem Sieg in Düsseldorf gut. Wir haben das Spiel nochmal nachgearbeitet und gesehen, dass wir vieles gut gemacht haben. Das wollen wir genauso wieder umsetzen», sagte Klose vor dem Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel. «Ich gehe schon davon aus, dass Kiel zumindest phasenweise ins Angriffspressing geht. Das ist ein sehr guter Gegner und dementsprechend erwarte ich ein spannendes Spiel.»

Taktgeber angeschlagen

Der Einsatz von Nürnbergs Taktgeber Adam Markhiev ist gegen die Kieler fraglich. In seinem dritten Länderspiel für die finnische Nationalmannschaft hatte der 23-Jährige erstmals getroffen, war aber beim 2:1-Sieg angeschlagen vorzeitig vom Platz gegangen. Laut Klose stehen die Chancen auf einen Einsatz «50:50».

Wieder im Mannschaftstraining ist dagegen Tim Janisch nach einer Gehirnerschütterung. «Es geht ihm gut und er hat auch gut trainiert», sagte Klose. Verzichten muss er weiterhin auf Noah Maboulou, Henri Koudossou, Tarek Buchmann, Tom Baack und Danilo Soares.

Torschütze will «weiteren Schritt machen»

Durch das 3:2 in Düsseldorf machten die Franken Boden in der Tabelle gut, mit einem weiteren Erfolg würden sie zu den Kielern aufschließen. «Wir müssen versuchen, jetzt Variabilität in unser Angriffsspiel zu bekommen und die richtige Mischung zwischen Angriffe über Außen und Angriffe durchs Zentrum zu finden. Da wollen wir im Heimspiel gegen Kiel einen weiteren Schritt nach vorne machen», sagte U20-Nationalspieler Rafael Lubach.

Wie Julian Justvan traf Lubach beim Erfolg in Düsseldorf, den Siegtreffer erzielte seiner Zeit Finn Ole Becker. «Ich ﬁnde, wir haben eine gute Mannschaft und klar helfen uns natürlich auch Siege», sagte Becker. Gegen Kiel war das zuletzt nicht immer leicht. Der letzte Nürnberger Heimsieg gegen Kiel liegt schon vier Jahre zurück.