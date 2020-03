Klinikpatient bei Zimmerbrand schwer verletzt

Feuerwehrmänner stehen vor einem Feuerwehrauto. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Archiv/Illustration

Sehnde (dpa/lni) – Bei einem Zimmerbrand ist ein Patient des Klinikums Wahrendorff in Sehnde bei Hannover am Montag schwer verletzt worden. Ein Übergreifen des Feuers auf eine benachbarte Einrichtung konnte verhindert werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Rettungskräfte waren am frühen Morgen alarmiert worden.

Klinikmitarbeiter hatten den 60-Jährigen zunächst wegen der Rauchentwicklung nicht aus seinem Zimmer retten können. Er wurde dann von Feuerwehrleuten gerettet und mit schwersten Brandverletzungen in eine Klinik gebracht. 43 andere Patienten des psychiatrischen Krankenhauses mussten ihre Zimmer verlassen und wurden in einer benachbarten Einrichtung betreut. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar.

Mitteilung der Stadtfeuerwehr Sehnde