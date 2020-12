Klingbeil zuversichtlich für Bundestagswahl

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sitzt auf dem Podium. Foto: Frank Molter/dpa

Kiel (dpa/lno) – Trotz niedriger Umfragewerte für seine Partei hat sich SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil zuversichtlich für die Bundestagswahl im nächsten Jahr gezeigt. «Wir gehen in ein völlig offenes Rennen», sagte Klingbeil am Freitag in Kiel. Auf die Frage nach dem Hauptgegner sagte er: «Die Auseinandersetzung findet mit der Union statt». Es gehe um die Menschen, die wegen Angela Merkel die CDU gewählt haben. Aber Merkel werde nicht mehr da sein. «Und wir sehen auch in den Erhebungen, dass ein großer Teil dieser Personen, die die Union wegen Angela Merkel gewählt haben, dass die Herrn Merz zum Beispiel nicht wählen würden, und auch Herrn Laschet nicht wählen würden, sondern dass die auf dem Wählermarkt sind.»

Hier gehe es um Vertrauen, und angesichts der Persönlichkeitswerte für den nominierten Kanzlerkandidaten Olaf Scholz sei er ganz zuversichtlich, diese Menschen erreichen zu können, sagte Klingbeil. Es sei auch gut gewesen, ihn frühzeitig zu nominieren, nachdem die SPD mehrere Male in die Kanzlerkandidatur hineingestolpert sei.