Klimastreiks von Fridays for Future im Nordwesten

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

Die Bewegung Fridays for Future (FFF) hat für diesen Freitag auch in Niedersachsen und Bremen wieder zu Aktionen für mehr Klimaschutz aufgerufen. Die reichsten Länder der Welt werden von den Aktivisten für ihre Emissionen kritisiert und zu mehr Umweltschutz aufgefordert. Unterstützt werden die Demonstranten auch von Gewerkschaftsvertretern und der Kirche.

In Braunschweig etwa soll es ab 14 Uhr eine kombinierte Fahrrad- und Laufdemo auf dem Schlossplatz geben. In Göttingen soll ebenfalls ab 14 Uhr vor dem Auditorium gestreikt werden. In Lüneburg beginnt um 12 Uhr eine Kundgebung. Weitere Aktionen sind in Bremen, Bremerhaven, Hildesheim und Hannover geplant.

In der Landeshauptstadt hatte es großen Wirbel um einen Auftritt der Sängerin Ronja Maltzahn gegeben. Die Klimaschützer hatten einen geplanten Auftritt der Musikerin wegen ihrer Dreadlocks abgesagt.