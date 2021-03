Klimaschutzaktivisten blockieren Straßen in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) – Aktivisten der Klimaschutzbewegung Extinction Rebellion haben mit Straßenblockaden in Hamburg gegen die Klimapolitik protestiert. An mehreren Standorten in Hamburg setzten sich einzelne Aktivisten auf die Straße und blockierten den Verkehr, wie die Polizei Hamburg bestätigte. Am Samstagnachmittag waren dem Lagezentrum Blockaden in der Schanzenstraße, Osterstraße, Herbert-Weichmann-Straße, Bahrenfelder Straße sowie in der Waitzstraße bekannt.

Den Angaben von Extinction Rebellion zufolge war das Ziel der Aktion, die Angst vor den Folgen der Klimakrise auszudrücken. Die Hamburger Klimapolitik versage, hieß es in der Mitteilung der Bewegung. Die Protestaktion unter dem Namen «Rebellion of One» (Rebellion der Einzelnen) fand nach Angaben der Bewegung in mehreren deutschen Städten statt, darunter Göttingen und Berlin.

