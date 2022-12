Klimaschutz-Protesten: Tschentscher warnt vor Konflikten

Hamburg (dpa/lno) –

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher hat in der Debatte um Klimaschutz-Protestformen vor einer weiteren Eskalation gewarnt. «Ich habe die Sorge, dass der Klimaschutz zu einem gesellschaftlichen Großkonflikt wird», sagte der SPD-Politiker in einem Interview der Wochenzeitung «Die Zeit» (Donnerstag, Hamburg-Ausgabe). Er fürchte, «dass es Menschen gibt, die die Geduld verlieren und die sagen, man müsse bestimmte Schritte nun mit Gewalt durchsetzen». Dabei müssten beim Klimaschutz «Politik und Wirtschaft an einem Strang ziehen, systematisch vorgehen und zeigen, wie es geht».

Tschentscher zeigte Verständnis für Menschen, die nicht auf entschiedeneren Klimaschutz warten wollen. «Aber die Ungeduld sollte zu tatkräftigem Handeln führen.» Es komme nicht mehr darauf an, das Problem zu beschreiben, sondern Lösungen zu finden. «Wir brauchen Mitwirkung, Tatkraft und neue Ideen.» Dann werde es mit dem Klimaschutz schneller gehen, «als viele es derzeit für möglich halten».