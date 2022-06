Klimaschützer planen Fahrraddemo auf der Autobahn 7

Hildesheim (dpa/lni) –

Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future plant im Juli eine Fahrraddemonstration auf der viel befahrenen Autobahn 7 bei Hildesheim. Gemeinsam mit der Stadt und der Polizei sei ein Kompromiss gefunden worden, wie so eine Aktion gestaltet werden könne, teilte die Organisation mit. Ein Polizeisprecher bestätigte am Montag Planungen für Sonntag, den 10. Juli.

Nach dem Start am Hauptbahnhof (9.30 Uhr) sollen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Richtung Anschlussstelle Hildesheim auf den Weg machen. Von dort soll es über die A7 bis zur Ausfahrt Drispenstedt gehen. «Die Autobahn ist spätestens um 11 Uhr wieder frei», kündigten die Organisatoren an.

Im vergangenen Jahr war der Versuch einer Fahrraddemo auf der Autobahn nach Angaben der Organisation von der Verwaltung und dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg untersagt worden.