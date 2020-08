Klimahaus zählt seine Tiere vom Lemmingbaby bis zur Boa

Ein Tierpfleger misst im Klimahaus Bremerhaven die Länge einer Boa. Foto: Michael Bahlo/dpa

Bremerhaven (dpa) – Antreten zum Durchzählen: Das Klimahaus in Bremerhaven hat am Mittwoch Tier-Inventur gemacht. In der Reisestation Alaska wurden die Lemminge und ihr Nachwuchs gezählt, ebenso im Ausstellungsbereich Samoa die Fische. Hinter den Kulissen in der Quarantänestation wurden Schlangen und Schildkröten vermessen. «Alle Tiere, die in den Reisestationen leben, sind typisch für das jeweilige Land», sagte Sprecher Holger Bockholt.

Im Klimahaus erleben die Besucher auf einer nachempfundenen Reise entlang des achten Längengrads die verschiedenen Klimazonen der Erde. In der Reisestation Sardinien sind die Ausstellungsstücke so riesig gestaltet, dass die Besucher sich sogar in die Perspektive von Insekten, Eidechsen und Schlangen begeben können.

Insgesamt leben in dem Erlebnismuseum rund 250 Tierarten. Der Zustand der Tiere werde ständig von den Pflegern überprüft, einmal im Jahr sei dies verbunden mit Zählen, Messen, Wiegen und anderen Aktionen. «Entscheidend ist es, einen aktuellen Kenntnisstand über Größe, Gewicht und Gesundheit aller Tiere zu erlangen», sagte Bockholt. Dazu gehöre es, nicht nur die niedlichen Tiere in die Hand zu nehmen, sondern etwa auch die Boa, die eine stolze Länge von 179 Zentimeter misst.

Klimahaus