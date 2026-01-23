Klimahaus Bremerhaven ziert Millionen Zwei-Euro-Münzen

Bremerhaven (dpa/lni) –

Das Klimahaus Bremerhaven ziert ab Ende Januar viele Millionen Zwei-Euro-Münzen. Zu sehen sind das außergewöhnliche Gebäude und zwei Möwen am Himmel, dazu der Schriftzug Bremen und die Jahreszahl 2026. Der Künstler Bodo Broschat aus Berlin hat die Bildseite gestaltet, wie die Bundesbank mitteilte. Demnach verdeutlichen der schiffsartige Eindruck der Architektur, die Möwen und die Andeutung des Hafens, dass der Zweistädtestaat Bremen ein Wissenschaftsstandort am Meer ist.

30 Millionen Münzen mit dem Klimahaus

Die Zwei-Euro-Gedenkmünze «Bremen» wird ab dem 29. Januar herausgegeben, 30 Millionen Stück werden laut Bundesbank für den Umlauf produziert. Hintergrund ist eine Serie, bei der jährlich ein Bundesland mit einem prägnanten Wahrzeichen gewürdigt werden soll. Die Reihenfolge richtet sich nach der Präsidentschaft im Bundesrat – in diesem Jahr ist Bremen dran.

Das Klimahaus ist eine der erfolgreichsten touristischen Einrichtungen im kleinsten Bundesland. Es bietet die Möglichkeit, eine Reise entlang des achten Längengrads zu machen – durch verschiedene Klimazonen. Ziel der Wissens- und Erlebniswelt ist, Menschen für das Thema Klima zu interessieren und zu zeigen, wie faszinierend und schützenswert die Erde ist.