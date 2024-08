Klimagerät in Zimmer gerät in Brand – Haushälfte unbewohnbar

Hildesheim (dpa/lni) –

Nach dem Brand eines Klimagerätes in einem Schlafzimmer ist eine Doppelhaushälfte in Hildesheim-Himmelsthür nun unbewohnbar. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatten die Bewohner am Abend im 1. Obergeschoss den Warnton eines Rauchwarnmelders wahrgenommen sowie Rauch und Brandgeruch festgestellt. Die Familie bemerkte dann, dass ein mobiles Klimagerät im Schlafzimmer in Brand geraten war.

Der Vater unternahm den Angaben zufolge noch Löschversuche mit einem Feuerlöscher, die aber erfolglos blieben. Bei Eintreffen der Feuerwehr war das komplette 1. Obergeschoss stark verraucht. Noch am Abend konnten die Einsatzkräfte das Feuer löschen. Der Mann wurde wegen seiner Löschversuche dem Rettungsdienst vorgestellt, musste aber nicht behandelt werden, wie es hieß.